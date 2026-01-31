31日朝早く、長野県東御市で住宅を全焼する火事があり、焼け跡から3人が遺体で見つかりました。この家に住む60代の夫婦と30代の娘と連絡が取れていないということです。火事があったのは東御市和の中沢和智さんの住宅です。31日午前5時半すぎ「部屋の中で豆炭が燃えている」と消防に通報があり、電話はそのまま切れたということです。火は通報から約2時間半後に消し止められましたが焼け跡から3人が遺体で見つかりました。警察によ