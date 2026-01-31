兵庫県尼崎市は３０日、市の備品を盗んで売却したとして、市都市整備局の５０歳代の男性職員を懲戒免職処分とした。市によると、男性職員は昨年１０月、市が管理する公園詰め所に侵入して工具を盗んだとして、１１月２７日に尼崎南署が窃盗容疑などで逮捕していた。１２月１７日に、尼崎区検が窃盗容疑で略式起訴、尼崎簡裁が罰金３０万円の略式命令を出した。市によると、２０２４年春頃から備品がなくなるため、市が防犯カ