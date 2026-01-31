エイベックス所属の俳優陣によるプロジェクト「ACTORS STAND（読み：アクターズ スタンド）」vol.2が始動した。今回は、担当マネージャーがプロデュースを務める短編映画企画として展開される。【画像】【第1弾】＆【第2弾】の主演×監督「ACTORS STAND」は、“エイベックスの俳優陣が集う場”として、若手俳優を中心に演技経験を積む機会を自社で創出し、俳優とクリエイターをつなぐことを目的に立ち上げられたプロジェクト。