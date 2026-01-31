公開中の映画「架空の犬と嘘をつく猫」（監督森ガキ侑大）に出演しているモデルの藤中璃子（13）が注目を集めている。演技初挑戦ながら高い評価を得ており「初めての演技は自信がなくて不安だったけど、“良かった”という感想をもらえるとうれしい」と手応えをつかんだ。大人びた顔つきで、吸い込まれるような大きな瞳が特徴的。母の勧めで2023年に受けた小学生向けファッション誌「ニコ☆プチ」のモデルオーディションでグラ