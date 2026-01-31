シロカは2026年2月21日、食器洗い乾燥機「SS-M171」を発売すると発表した。本体上部から水を注ぐタンク式と、分岐水栓につなぐ方式の2WAY対応で、水道工事不要で使用できる。1～3人向けのサイズ感で、16点の食器を一度に洗えるとのこと。 75℃の高温と高圧の水流で360度から洗浄する独自技術「うずマックス洗浄」を採用し、カレー鍋や油汚れもすっきり洗い上げるという。75℃で1分以上加熱することで多くの細菌が死