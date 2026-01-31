今回は体感温度100℃！サウナで熱波師の技をスタディー！ まずはサウナの営業準備。灼熱のサウナ内でのマット交換で暑いのが苦手な中村はダウン寸前。準備が終わったら、いよいよ熱波師の技を学ぶ。熱波師のHAYATOさんにヴィレッジ中村・パイン松村という熱波師としての名前をつけてもらった2人は、ヘリコプター・パラシュート・ランバージャックの３つの技に挑戦！最後はサウナ玄人たちを相手に実際に熱波を送る！果たして2