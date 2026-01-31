30日（金）、大同生命SV.LEAGUE WOMEN（SVリーグ女子）のデンソーエアリービーズは、2月7日（土）、8日（日）に行われるホームゲームで、こくみん共済coopコラボイベントを開催することをクラブ公式サイトで発表した。 この試合は第15節に該当し、チームは宝来屋ボンズアリーナにて、ヴィクトリーナ姫路と対戦。当日はコラボイベントとして、各日先着1,500名に「こく