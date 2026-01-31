レギュラーシーズンで、オープナーから中盤、終盤とフル回転したドジャースの右腕、ベン・カスパリウス投手が恋人とのラブラブな姿をＳＮＳで披露した。３１日付で、太陽とウサギのマークを添え、マンハッタン・ビーチでのオフの姿を公開。ビキニ姿の恋人で、美貌モデルのアマンダさんが、カスパリウスに抱きついているリラックスした姿。映画の１シーンのような写真で、柔らかな笑顔で二人の距離感を物語っている。この投稿に