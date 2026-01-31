３０日午後８時３５分頃、相模原市中央区上溝の１５階建てマンションの住人から「（別の）部屋から煙が出て爆発音がする」と１１９番があった。５階の一室が半焼し、この部屋から男性が病院に搬送されたが、死亡が確認された。相模原署によると、この部屋に１人で住む竜野正彦さん（７１）と連絡が取れていないという。同署で身元や出火原因を調べている。