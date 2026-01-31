フィギュアスケートへの強い夢を胸に秘めた少女・結束いのりが、コーチ・明浦路司と出会い、栄光の頂を目指して羽ばたいていく物語『メダリスト』。第2期OP主題歌「Cold Night」は、自己否定や迷いと向き合いながらも前へ進もうとする“心の炎”を描いた一曲だ。この楽曲を歌う7人組ガールズグループ・HANAから、今回はCHIKA、MOMOKA、NAOKO、YURIの4名にインタビューを実施。作品との出会いの印象や、歌詞と自身の経験が重なる