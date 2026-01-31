女性3人組テクノポップユニット「Perfume」のかしゆかが27日までにインスタグラムを更新。トレードマークの黒髪スーパーロングをカットしたことを報告した。【写真】かしゆか、黒髪ロングヘアカットで激変！2025年大晦日に放送された『第76回NHK紅白歌合戦』（NHK総合ほか）への出演以降、グループとしての活動を“コールドスリープ中”のPerfume。2026年5月にはドキュメンタリー映画『Perfume“コールドスリープ”‐25 years