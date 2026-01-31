◇米男子プロゴルフ下部ツアーパナマ選手権第２日（３０日、パナマ・パナマＧＣ＝７５３４ヤード、パー７０）今季第３戦の第２ラウンドは２日連続の日没サスペンデッドとなり、９人が競技を終えられなかった。今季から参戦した石川遼（カシオ）は１１０位で出て３バーディー、３ボギーの７０と伸ばせず、通算４オーバーの暫定７９位。杉浦悠太（フリ―）は６８位で出て２バーディー、５ボギーの７３で５オーバーの９０位、