ビジュアル系ロックバンドDIR EN GREYの通算12作目のフルアルバム「MORTAL DOWNER」が、4月8日にリリースされることが30日、発表された。シングル「The Devil In Me」を含む全13曲が収録される。前作「PHALARIS」から3年10カ月ぶりとなる。昨年中発売の予定で進められていたが、メンバーの「作品の完成度を徹底的に追求するため、万全を期し時間をかけて向き合おう」という選択で今年4月になったという。7月18日、19日には東京ガー