アメリカの司法省は性的虐待の罪に問われた富豪のエプスタイン元被告に関する残されていた資料を公開しました。アメリカの司法省は30日、性的虐待の罪で起訴され、その後、自殺した富豪のエプスタイン元被告に関する、残る資料を公開したと発表しました。順次公開を進める資料は300万ページ以上に及ぶほか、2000本以上の動画なども含まれていて、司法省は今回の公表分で「公開作業は終了する」としています。また、被害者の特定に