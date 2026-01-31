ＴＡＪＩＲＩが九州プロレスに価値を感じている理由は、勝敗や興行規模とは別のところにある。どこに、誰に、プロレスを届けているのか。その点を重く見ている。「普段なら一生プロレスを見るはずがなかった人にまで、プロレスを届けている」。それが九州プロレスの活動の本質だと考えている。地方を回る中で、日常の娯楽が限られている地域に出会うことも少なくない。そうした場所に足を運び、リングを組み、生のプロレスを見