エイベックス・マネジメント・エージェンシー株式会社が、所属俳優を起用したプロジェクト「ＡＣＴＯＲＳＳＴＡＮＤｖｏｌ．２」として、担当マネジャーがプロデュースを務める短編映画企画を始動することが３１日、分かった。「ＡＣＴＯＲＳＳＴＡＮＤ」（読み・アクターズスタンド）とは、「エイベックスの俳優陣が集う場」として、若手俳優を中心に演技経験を積んでいくための機会を自社で創出し、俳優とクリエイター