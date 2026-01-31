スーパー戦隊シリーズ「ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー」（テレビ朝日系）に出演している俳優の冬野心央（２２）、鈴木秀脩（２２）、神田聖司（３２）、松本仁（２０）、木村魁希（２４）、三本木大輔（３６）らが３０日、東京ドームシティシアターＧロッソで行われた「ナンバーワン戦隊ゴジュウジャーショー第４弾」のプレス向けゲネプロに出席した。「ナンバーワン戦隊ゴジュウジャーショー」は、昨年３月からスタート。同