70歳の義母はしばしば「私は老い先短いから」と口にした。九州在住のはずが、関東地方に住む次男の家族の新築の家へ突然現れた。そして、「今日からここに住む、もう命も長くないから」と上がり込んだ。寝耳の水の嫁だったが、この後、苦難が後から後から押し寄せてきた――。（前編／全2回）写真＝iStock.com／Yusuke Ide※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／Yusuke Ide「ダブルケア」とは、子育てと介護が同時期に発生する