映画『スーパーガール』で、ジェイソン・モモアが再びDCユニバースに戻ってくる。ザック・スナイダーが指揮した旧ユニバースでアクアマン役を演じたモモアは、ジェームズ・ガンによる新たなユニバースにおいて、“銀河の賞金稼ぎ”ロボ役を演じる。 コミックのロボは暴力と殺人をこよなく愛し、バイクで銀河を駆け回る“DC最凶”の賞金稼ぎ。少年時代に故郷の惑星ツァルニアを滅