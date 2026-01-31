●「心と体がつながってお芝居ができるように」『極悪女王』が転機に 俳優の唐田えりかが、NHK BS/BSプレミアム4Kで放送中のBS時代劇『浮浪雲』(毎週日曜18:45〜 全8回)の第5回「先生、恋をする」(2月1日放送)にゲスト出演する。本作で時代劇に初挑戦した唐田にインタビューし、本作出演の感想をはじめ、俳優業に対する思いやこれまでの転機などを聞いた。『浮浪雲』お久役の唐田えりか『浮浪雲』の舞台は幕末の品川宿。女物の着物