2018年7月期に火曜ドラマ枠で放送されたドラマ「義母と娘のブルース」。原作は桜沢鈴による同名4コマ漫画で、綾瀬はるかが主演を務めた。綾瀬演じる真面目過ぎる主人公・亜希子と、義娘・みゆき(横溝菜帆／上白石萌歌)が、チグハグなやり取りもありながら親子の絆を築いていくストーリーは、時に笑いあり、時に涙ありで、多くのファンを生んだ。その後、3回の"正月SP"も放送され、2024年にファイナルを迎えた人気作だ。業界トップ