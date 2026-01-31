都城キャンプ参加が話題…名手の経験を若手へ伝達ロッテは31日、かつて西武や楽天でプレーし、西武監督も務めた松井稼頭央氏が臨時コーチに就任すると発表した。2月5日から11日まで、宮崎・都城で行われる春季キャンプに参加する。突然の発表に、ファンからは「激熱すぎる」「嬉しすぎる」といった声が相次ぎ、話題となっている。松井氏は1993年ドラフト3位で西武に入団。俊足巧打のスイッチヒッターとして活躍し、2004年には