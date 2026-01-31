韓国プロサッカー連盟（以下、連盟）が、ファン参加型公募を通じて選ばれた2026年シーズンのKリーグ公式キャッチフレーズ「私たちのそばに、Kリーグ」を発表した。今回のキャッチフレーズは、昨年12月にファン公募で受け付けた作品の中から、一次内部審査を経て8作品を候補として選定した後、オンラインファン投票（30％）、クラブ関係者審査（30％）、専門家審査（40％）を合算して最終決定された。【写真】Kリーグの美女チアガー