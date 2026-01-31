楽天・前田健太投手（３７）が３１日、沖縄・金武町で行われた自主練習に参加した。前田健は１１年ぶりに日本球界に復帰。先発ローテの柱としての役割が期待されている。日米通算１６５勝右腕は１８０イニングを目標投球回に設定。「先発投手としては長いイニングを投げることが一番大事だと思います」と決意を口にしていた。春季キャンプは２月１日からスタート。前田健は沖縄・金武での１軍キャンプメンバーに決定している