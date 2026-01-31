巨人の１軍首脳陣、外国人選手が３１日、キャンプ地の宮崎入り。宮崎空港で歓迎セレモニーが行われた。阿部慎之助監督は「プロ野球ファンの皆さんにとって待ちに待った球春到来だと思います。１４年ぶり日本一を目指してやっていきます」とあいさつした。１軍スタートの選手はすでに先乗りで宮崎で合同自主トレを行っている。２年ぶりリーグ優勝、１４年ぶり日本一に向け、２月１日からいよいよキャンプインとなる。