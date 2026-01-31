格闘家の啓之輔が３０日、Ｘを更新。元横綱白鵬氏との２ショットを投稿した。白鵬氏が契約するＡＩＡＶＡＴＡＲ社のイベントで撮影されたとみられ、「横綱かっこいいな」と記述。袴姿の白鵬氏に対し、１８１センチの啓之輔が細く小さく見える様子にフォロワーからは「やっぱでけぇ…」、「あなたも十分かっこいい」などと反響を集めた。啓之輔は元アウトサイダー選手で、ブレイキングダウンでも注目を集めている。