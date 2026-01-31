「子どもには迷惑をかけたくない」。人生の晩年になると、多くの人が口にする言葉です。お墓の問題も、その一つでしょう。管理の手間、維持費、遠方に住む子どもたちの負担――合理的に考えれば「墓じまい」は正しい判断のようにも見えます。しかし、「良かれと思って」決断したその選択が、思いもよらない後悔を生むこともあります。今回は、墓じまいを終えたあとに訪れた“心の空白”と、そこから見えてきた老後の意思決定の難し