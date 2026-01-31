なぜダイハツが「ちいさいデコトラ」本気でつくった？ダイハツは東京オートサロン2026に、「ハイゼットトラック」の特装車である「PTOダンプ」をベースにした「大発命（ダイハツメイ）」というカスタムカーを出展しました。ハイゼット トラック PTO ダンプ 大発命は、「暮らしをおもろく、お客様を元気に」という想いを凝縮した、遊び心あふれるアートトラック（通称：デコトラ）を軽トラ規格で実現。【画像】超カッコいい！