新年早々、秋葉原の路上に散乱するゴミが話題となった。清掃ボランティアが集まる一方、SNSでは原因をめぐってさまざまな意見が飛び交っている。都市部のゴミ問題に解決策はあるのだろうか。 【画像】正月から悲惨…ゴミがあふれた秋葉原の街並み 年始から秋葉原がゴミだらけ 日本、特に都心部における路上ゴミ問題は、ここ数年で深刻さを増している。その現状を象徴する出来事のひとつが、年始の秋葉原で起きていた。 正月三