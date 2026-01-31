ＪＲ東日本山形支店は30日の大雪の影響による運行状況を発表しました。それによりますとは山形新幹線は山形・新庄間で上下線一部列車に運休。奥羽本線の村山-新庄間は上下線で運転見合わせ。新庄-院内間で終日運転取りやめ。陸羽西線の新庄-余目間は終日運転取りやめ。米坂線の米沢-今泉間は上下３本が運転取りやめ（下り米沢6:38発今泉７:０９着、上り今泉発6:01発米沢6:31着、今泉8:００発米沢8:30着）。