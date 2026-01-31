函館海上保安部や地元消防によると、31日午前8時10分ごろ、北海道せたな町沖で遭難した4人乗り漁船の乗組員沢谷宏一さん（48）が心肺停止の状態で見つかった。海保は行方が分からない残り2人の捜索を続ける。