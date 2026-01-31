◇NBAレイカーズーウィザーズ（2026年1月30日キャピタル・ワン・アリーナ）レイカーズのルカ・ドンチッチ（26）が30日（日本時間31日）の敵地ウィザーズ戦に先発出場。前半でトリプルダブルを達成した。前回の試合となった28日（日本時間29日）の敵地キャバリアーズ戦の第1Qにベンチとコートの段差につまづいてヒヤリとする場面があった。欠場の可能性もあったが、この日もスタメンに名を連ねたドンチッチ。魔術師は第