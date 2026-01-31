1月30日、新潟市で就活生を対象にした企業説明会が開かれました。今の就活市場、そして2月8日に投開票が迫る衆院選について、若い世代はどう考えているのか取材しました。 30日、新潟市中央区で開かれたのは、県内の就活生を対象とした『2026にいがた就活FESTA』。【ハローワーク新潟熊谷秀人さん】「新潟県内非常に求人倍率が高く、いわゆる売り手市場」その一方で…【ハローワーク新潟熊谷秀人さん