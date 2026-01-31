警察車両の赤色灯30日午後9時半ごろ、青森市大野若宮の住宅敷地で、住人の無職吉谷昭博さん（80）が雪に埋もれているのを帰宅した家族が発見し119番した。搬送先の病院で死亡が確認された。死因は窒息死だった。青森署は、雪かき中に屋根から落ちた雪に巻き込まれたとみて調べている。署によると、吉谷さんは車庫の軒下で全身がほぼ埋もれた状態だった。近くからスコップや除雪道具が見つかった。