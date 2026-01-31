米国のトランプ大統領が次期FRB議長にケビン・ウォーシュ元FRB理事を指名した/Tierney L. Cross/Bloomberg/Getty Images via CNN Newsourceワシントン（CNN）米国のトランプ大統領は30日、5月に任期満了を迎えるパウエル連邦準備制度理事会（FRB）議長の後任として、ケビン・ウォーシュ氏を第17代議長に指名すると発表した。トランプ氏は同日午前、自身のソーシャルメディアに「ケビン・ウォーシュ氏をFRB議長に指名することを発表