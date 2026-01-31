（資料写真）神奈川県教育委員会は３０日、公立高校入試（共通選抜）の志願状況を発表した。平均競争率は、全日制が１・１１倍（前年度１・１７倍）、定時制が０・５３倍（同０・５３倍）、通信制が０・４４倍（同０・４３倍）だった。全日制は１４３校（県立１２９校、市立１４校）が３万９４３１人募集し、４万３８５２人が志願した。競争率が最も高かったのは県立横浜翠嵐・普通科（２・２８倍）で、県立多摩・普通科（１・