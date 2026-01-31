歌手の森高千里さん（56）が2026年1月26日、自身のインスタグラムを更新。サイパンで撮影したソロショットを披露した。「サイパンでも街歩きしましたよ〜」森高さんは「『サイパン』が歌詞に登場する『私がオバさんになっても』発売から33年」、さらには「私のデビュー38周年（サイパン）ということで、マリアナ政府観光局様にご協力いただき久しぶりにサイパンに行って、カレンダーとフォトブックの撮影をしてきました！」と報告