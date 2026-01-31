近年、男性の美容意識の高まりとともに、美容医療に関するトラブルが急増。国民生活センターは、インターネット広告をきっかけとした高額契約や強引な勧誘について、強い注意を呼びかけている。 15万円のはずが90万円に 20代の男性Aは「全身脱毛5回15万円」という広告を見て、インターネットで受診予約。大手クリニックの相場は5回で5万円台から20万円と幅があるものの、提示の「5回15万円」は高額の部類だ。