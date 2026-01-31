フリーアナウンサーの徳光和夫さんが３１日、パーソナリティーを務めるニッポン放送「徳光和夫とくモリ！歌謡サタデー」（土曜・午前５時）に生出演した。番組では、柔道女子４８キロ級で２０２４年パリ五輪金メダルの角田夏実が３０日に千葉・浦安市で記者会見し、競技の第一線を退く意向を表明したことを報じた。既に全日本柔道連盟に強化指定選手辞退届を提出した。代名詞のともえ投げと関節技を武器に活躍し、初出場のパ