ロッテはキャンプイン前日の31日、都城運動公園屋内競技場で全体ミーティングを開いた。高坂俊介球団社長は冒頭のあいさつで選手たちに「キャンプの中で、選手皆さんの個の力、チーム全体の力を徹底的に上げきってほしい」「事故なく、トラブルなく、怪我なく過ごしてほしい」「多くのファン、地域の皆様、スポンサーの皆様と温かく接してもらいたい。特に子供たちには、積極的に接してもらえるとありがたいです」と要望した。