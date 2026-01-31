【サンパウロ共同】パナマ運河両端の港を運営する香港系企業との契約を無効としたパナマ最高裁判決を受け、パナマ政府は30日、新たな事業者が決まるまでの暫定措置としてデンマークの海運大手傘下の企業が港を管理すると発表した。