近畿地方今後の天気は？ 気象庁によりますと、近畿地方は、寒気や湿った空気の影響でおおむね曇り、北部を中心に雪が降っています。 【画像をみる】雪はいつ、どこで降る？1月31日（土）～2月3日（火）大阪・京都・神戸・滋賀・奈良・和歌山の雪雨シミュレーション 31日午前8時の積雪量は、滋賀県長浜市柳ケ瀬で119センチ、米原市で16センチ、京都府京丹後市峰山で52センチ、兵庫県香美町兎和野高原で157センチ