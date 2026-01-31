2月12日、任天堂は『マリオテニス フィーバー』を発売する。 （関連：【画像あり】絶大な人気を誇る「マリオテニス」シリーズ最新作） 「スーパーマリオ」から派生したスポーツゲームとして、絶大な人気を誇る「マリオテニス」シリーズ。その最新作は、期待どおり、さらにはそれを超える成功を掴み取ることができるだろうか。前作や「マリオカート」シリーズと