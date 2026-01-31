クリスタル・パレスを率いるオリヴァー・グラスナー監督が、日本代表MF鎌田大地の状態に言及した。30日、クラブ公式サイトが伝えている。今季ここまで公式戦23試合に出場している鎌田だが、先月14日に行われたプレミアリーグ第16節のマンチェスター・シティ戦（●0−3）に先発出場した際の後半途中に右ハムストリング付近を抑えてピッチに座り込み、負傷交代を余儀なくされていた。その直後にグラスナー監督は「深刻なハムス