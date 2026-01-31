エバートン・ウィメンでプレーする日本女子代表DF北川ひかるが、公式インスタグラムを更新。チームメイトであるMF林穂之香、DF石川璃音との3ショットを公開し、エバートン男子チームの試合を初観戦したと報告した。写真は、エバートンの本拠地ヒル・ディッキンソン・スタジアムの前で、北川、林、石川の３人が寄り添い、満面の笑みを浮かべた一枚。クラブカラーのブルーでライトアップされたスタジアムを背景に、和やかな雰囲