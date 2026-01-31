アメリカ司法省は30日、少女買春の罪などで起訴されたエプスタイン氏に関する動画や写真など、300万点を超える資料を新たに公開しました。アメリカ司法省が30日に新たに公開したのは、少女買春の罪などで起訴されたエプスタイン氏の事件に関する300万点を超える資料で、動画およそ2000本と写真およそ18万枚が含まれています。エプスタイン氏は、政財界などの著名人と幅広い交友関係があり、これまでにトランプ大統領やクリントン元