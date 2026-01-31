阪神・糸原健斗内野手（33）が、2月1日から10回目の春季キャンプに臨む。節目のプロ10年目へ、30日には沖縄・宜野座で行われている先乗り自主トレに合流し、軽快に汗を流した。フリー打撃では柵越えも2本マーク。キャンプは今年も具志川組スタートながら、1軍に欠かせぬ戦力となるべく牙を研いでいく。「（先乗り自主トレでは）しっかり動けました。（沖縄は）暖かいかいですし。しっかり自主トレで取り組んできたことを継続