Image: flukeforest こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。溜まるホコリや小さなゴミ。自室やリビングでサッと掃除したいとき、大きなクリーナーを取りに行くは面倒ですよね。とはいえ目立つ場所に置いておくのもインテリアの邪魔になるし……。そんなジレンマを解決してくれそうな、デスクに溶け込む2Wayハンディクリーナー がmachi-yaに登場しまし