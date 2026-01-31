26日にフジテレビONEで放送された『プロ野球ニュース2026』に出演した笘篠賢治氏が、ロッテ・藤原恭大について言及した。藤原はプロ7年目の昨季、自身初の規定打席に到達し、107試合に出場して、打率.271、4本塁打、24打点、15盗塁の成績を残した。笘篠氏は「1打席でも多く打席に立たせる。1番の役割に適任な選手がいる。藤原くんが1番定着とは僕は言えないのかなと思いますね。打順構成の中で」と指摘する。「果たして今