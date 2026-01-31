Image: generated at whisk 日本の通勤ラッシュも、こういう技術で少しずつ変わっていくかも。 列車といえば、車両同士をガチャン！と「連結器」でつなぐもの……そんな常識が、中国で更新されました。2025年12月8日、内モンゴル自治区と陝西省（せんせいしょう）を結ぶ石炭輸送専用線の「包神鉄道」で、3.5万トン級の重荷重列車が「バーチャル連結」で協調走行するテストに世界初成功と発表